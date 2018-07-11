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Неловко как-то получилось: Тереза Мэй уклонилась от рукопожатия Трампа
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Неловко как-то получилось: Тереза Мэй уклонилась от рукопожатия Трампа 

Пятый канал 11 июля 2018
Фото: Пятый канал
У американского президента Дональда Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй довольно непростые отношения. Уже ни для кого не секрет, что политики испытывают по отношению друг к другу некоторую антипатию.
На опубликованных кадрах видно, как Трамп подходит в Мэй и протягивает ей руку. Однако премьер как будто бы не замечает этого, и «перенаправляет» главу Белого дома на нового министра иностранных дел Британии Джереми Ханта. В свою очередь Трамп, по крайней мере визуально, остается невозмутимым, и продолжает общение с главой британского МИДа.
Ранее политолог Дмитрий Солонников рассказывал Пятому каналу и о том, что запланированная на 16 июля встреча президента России Владимира Путина и Трампа в Хельсинки может «убить» карьеру Терезы Мэй.
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