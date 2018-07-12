Путин призвал продолжить сотрудничество с Ираном в оборонной сфере

"Господин Путин также согласился с тем, что политическое сотрудничество, как и сотрудничество двух стран в оборонной сфере должно быть продолжено", — приводит телекомпания IRIB его слова.

В четверг президент России Владимир Путин в четверг принял в своей резиденции в Ново-Огарево старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбара Велаяти, который охарактеризовал прошедшие переговоры как конструктивные и искренние.