Ещё
В Совфеде удивились «абсурдным» заявлениями НАТО о провокациях со стороны России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде удивились «абсурдным» заявлениями НАТО о провокациях со стороны России 

Газета.Ru 19 часов назад
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев написал в своем фейсбуке, что заявления НАТО о провокациях России на границах с государствами альянса являются абсурдными.
Косачев написал, что он прочитал ленты новостей после саммита НАТО, первый день которого прошел 11 июля в Брюсселе. В заголовке одной из них говорилось, что страны альянса призвали прекратить провокационную деятельность, размещая ракеты в Калининграде.
"Прочтите еще раз. Вдумайтесь, что заявил саммит. Есть ли еще границы у этого абсурда?", — отреагировал Косачев.
Сенатор не стал уточнять, что именно ему показалось абсурдным.
Ранее сообщалось, что в НАТО призвали Россию вывести войска из Украины, Молдавии и Грузии.
Газета.Ru: последние новости
Путин продлил действие контрсанкций Толстой рассказал, когда Россия примет решение об участии в ПА ОБСЕ Захарова заступилась за Трампа после критики экс-посла США в России Макфола
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС90
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом183
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии147
Путин нашел для Мутко новую работу66
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения27
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение