В Совфеде удивились «абсурдным» заявлениями НАТО о провокациях со стороны России

Косачев написал, что он прочитал ленты новостей после саммита НАТО, первый день которого прошел 11 июля в Брюсселе . В заголовке одной из них говорилось, что страны альянса призвали прекратить провокационную деятельность, размещая ракеты в Калининграде

"Прочтите еще раз. Вдумайтесь, что заявил саммит. Есть ли еще границы у этого абсурда?", — отреагировал Косачев.

Сенатор не стал уточнять, что именно ему показалось абсурдным.