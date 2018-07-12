В Совфеде удивились «абсурдным» заявлениями НАТО о провокациях со стороны России 

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев написал в своем фейсбуке, что заявления НАТО о провокациях России на границах с государствами альянса являются абсурдными.
Косачев написал, что он прочитал ленты новостей после саммита НАТО, первый день которого прошел 11 июля в Брюсселе. В заголовке одной из них говорилось, что страны альянса призвали прекратить провокационную деятельность, размещая ракеты в Калининграде.
"Прочтите еще раз. Вдумайтесь, что заявил саммит. Есть ли еще границы у этого абсурда?", — отреагировал Косачев.
Сенатор не стал уточнять, что именно ему показалось абсурдным.