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Россия направила в США ноту по содержанию Ярошенко
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В Госдеп США направлена нота с требованием улучшить условия содержания Ярошенко 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Посольство России направило в Госдепартамент США ноту с требованием улучшить условия содержания лётчика Константина Ярошенко в американской тюрьме. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.
Как отмечается, представитель посольства поговорил с Ярошенко по телефону. В ходе беседы россиянин отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь.
«Такие условия заключения представляют риск для жизни и здоровья нашего гражданина. Посольством направлена в Госдеп нота с требованием принять меры для улучшения условий его содержания», — говорится в сообщении.
Ранее Ярошенко рассказал уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, что подвергался пыткам.
В июне россиянина перевели из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в тюрьму Данбери в штате Коннектикут.
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