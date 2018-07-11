Россия направила в США ноту по содержанию Ярошенко

В Госдеп США направлена нота с требованием улучшить условия содержания Ярошенко

Как отмечается, представитель посольства поговорил с Ярошенко по телефону. В ходе беседы россиянин отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

«Такие условия заключения представляют риск для жизни и здоровья нашего гражданина. Посольством направлена в Госдеп нота с требованием принять меры для улучшения условий его содержания», — говорится в сообщении.

Ранее Ярошенко рассказал уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, что подвергался пыткам.

В июне россиянина перевели из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в тюрьму Данбери в штате Коннектикут.