Россию призвали вывести войска из Украины и Грузии

В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины, Молдавии и Грузии

Молдавии и Государства — члены НАТО призвали Россию вывести войска с территории Украины Грузии . Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Альянса. «Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ», — говорится в тексте заявления. Южной Осетии. В частности, Россию призвали «прекратить поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отказаться от признания Абхазии Кроме того, в коммюнике отмечается важность Нормандского формата и формата Трехсторонней контактной группы для урегулирования конфликта на востоке Украины. Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья.