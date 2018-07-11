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Россию призвали вывести войска из Украины и Грузии
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В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины, Молдавии и Грузии 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Reuters
Государства — члены НАТО призвали Россию вывести войска с территории Украины, Молдавии и Грузии. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Альянса.
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках их международно признанных границ», — говорится в тексте заявления.
В частности, Россию призвали «прекратить поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, в коммюнике отмечается важность Нормандского формата и формата Трехсторонней контактной группы для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья.
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