Прорвавшихся на «прямую линию» Путина закатывают в асфальт

Острые вопросы и пряные похвалы Владимиру Путину: прямая линия в картинках

Напомним, что во время «Прямой линии» жители городка Струнино во Владимирской области на границе с Подмосковьем пожаловались президенту на недоступность медицины, попросили не закрывать местную больницу и отремонтировать здание поликлиники. «Прямая линия» строится сейчас так, что на вопросы Путина отвечает в эфире губернатор региона, из которого поступила жалоба. Орлова, отчитываясь перед президентом, заявила, что «на сегодняшний день мы ничего не закрываем в Струнино». Жители парировали: «Она врет».

12 июля Орлова даже посетит Струнино, в котором не была ни разу за пять лет своего губернаторства. К ее приезду, как убедилась корреспондент «Собеседника», в городке тщательно наводят марафет: кидают асфальт в лужи, подстригают газоны. Чего ждать от визита высокого руководства, местные только гадают. По слухам, губернатор после скандала пообещала закатать Струнино в асфальт.

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О том, кому больше всего досталось за прорыв инициативной группы струнинцев в прямой эфир с президентом, что в городе происходит сейчас и является ли «президентская» линия гарантией решения проблем, читайте в репортаже в «Собеседнике» №27-2018 (в продаже с 17 июля) и скоро на Sobesednik.ru

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