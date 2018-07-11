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В Госдуме упрекнули НАТО в «дешевой поддержке» Британии
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В Госдуме прокомментировали солидарность НАТО и Лондона по Солсбери 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Солидарность стран-участниц НАТО и Великобритании по инциденту в Солсбери — дешевая поддержка, которая говорит о растерянности политики Североатлантического альянса, поскольку делать выводы о виновности не в их компетенции, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Участники саммита НАТО подтвердили солидарность с Великобританией в ее оценке того, что за инцидентом в Солсбери "весьма вероятно" стоит Россия, говорится в заявлении саммита альянса.
"Это очень дешевая такая поддержка (Британии) со стороны НАТО… Это такой локальный случай. Это не НАТО должны об этом говорить, а спецслужбы, как минимум, которые этим занимаются, ОЗХО например. Такие заявления говорят о хаотичности, о растерянности (политики) НАТО", — сказал РИА Новости Шхагошев.
Ранее в английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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