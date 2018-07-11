В Госдуме упрекнули НАТО в «дешевой поддержке» Британии

В Госдуме прокомментировали солидарность НАТО и Лондона по Солсбери

Солидарность стран-участниц НАТО Великобритании по инциденту в Солсбери — дешевая поддержка, которая говорит о растерянности политики Североатлантического альянса, поскольку делать выводы о виновности не в их компетенции, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев Участники саммита НАТО подтвердили солидарность с Великобританией в ее оценке того, что за инцидентом в Солсбери "весьма вероятно" стоит Россия , говорится в заявлении саммита альянса. "Это очень дешевая такая поддержка (Британии) со стороны НАТО… Это такой локальный случай. Это не НАТО должны об этом говорить, а спецслужбы, как минимум, которые этим занимаются, ОЗХО например. Такие заявления говорят о хаотичности, о растерянности (политики) НАТО", — сказал РИА Новости Шхагошев. Ранее в английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.