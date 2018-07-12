В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча президентов США и России стала важной темой саммита НАТО в Брюсселе. Лидеры альянса пришли к выводу относительно того, что Россия «расшатывает систему международных отношений».

«Возможно, стоило бы сказать, что я настроен очень оптимистично», — заметил Ниинисте, слова которого передает Yle.

По словам президента, все участники признали встречу Путина и Трампа в Хельсинки необходимой.

Ранее сообщалось, что Ниинисте и Трамп во время саммита Североатлантического альянса в Брюсселе обсудили предстоящую встречу американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.