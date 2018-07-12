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В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа
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В НАТО предсказали успех встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Участники ужина лидеров стран Североатлантического альянса в Брюсселе рассчитывают на успех встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трама в Хельсинки, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.
Предстоящая встреча президентов США и России стала важной темой саммита НАТО в Брюсселе. Лидеры альянса пришли к выводу относительно того, что Россия «расшатывает систему международных отношений».
«Возможно, стоило бы сказать, что я настроен очень оптимистично», — заметил Ниинисте, слова которого передает Yle.
По словам президента, все участники признали встречу Путина и Трампа в Хельсинки необходимой.
Ранее сообщалось, что Ниинисте и Трамп во время саммита Североатлантического альянса в Брюсселе обсудили предстоящую встречу американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.
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