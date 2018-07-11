В Госдуме ответили на обвинения НАТО

НАТО вынашивает агрессивные планы у российских границ, заявили в Госдуме

Россия не ведет провокационную деятельность у границ НАТО , в то время как альянс вынашивает агрессивные планы у границ России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

НАТО считает, что РФ ведет провокационную деятельность у границ НАТО, в том числе, размещая ракеты в Калининграде , говорится в заявлении саммита альянса, который начался в среду.

"На сегодняшний день как раз НАТО вынашивает агрессивные планы… Безусловно, это не может нас не настораживать. Более того, ожидается возможное увеличение военных расходов, вернее, расходов на военные нужды со стороны блока НАТО, что говорит об увеличении военного потенциала данного военно-политического блока. Конечно же, в том числе и приглашение Азербайджана на саммит НАТО тоже говорит о том, что (предпринимается) попытка расширить свое влияние и присутствие (у границ РФ)", — сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий отметил, что саммит еще раз показывает деструктивный подход во взаимоотношениях между Россией и странами НАТО.

Депутат добавил, что расширение присутствия НАТО приводит к укреплению оборонного потенциала РФ.

"Никаких у нас угроз нет. Мы должны быть готовы адекватно ответить на возможные угрозы, со стороны кого бы они не поступали", — пояснил он.