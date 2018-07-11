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Украине «закрутят гайки» из-за угроз в адрес России
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Украине обещали «вкрутить гайки» за угрозы России 

Рамблер 23 часа назад
В Госдуме РФ пригрозили «закрутить гайки» в Керченском проливе и закрыть воздушное пространство в российской экономической зоне Азово-Черноморского региона.
Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на угрозы Киева ввести санкции против российских портов в Черном море, передает РИА «Новости».
«Крымские порты последние четыре года не выходят из санкционного "пике", и жалобные угрозы Украины с оглядкой на США никоим образом не повлияют на сегодняшнее положение дел. Нет смысла отвечать на то, что не мешает нам жить», — заявил Бальбек и добавил, что в качестве ответных мер РФ может «закрутить гайки» в Керченском проливе.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил ввести санкции против российских портов в Черном море в качестве ответа на задержания судов, направляющихся в украинские порты.
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