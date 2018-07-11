Делегация РФ покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

Москва, 11 июля — «Вести. Экономика». Российская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине в знак протеста против нарушений регламента при принятии двух резолюций, в которых упоминается РФ.
Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что документы вынесли на рассмотрение в отсутствие парламентариев, поставивших под резолюциями свои подписи. "Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи. Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи", — заявил Толстой, как передает ТАСС. Напомним, Украина разработала проект резолюции о «продолжающихся нарушениях прав человека и основных свобод в автономной республике Крым и городе Севастополе». В документе России предъявляют 17 требований, касающихся соблюдения прав человека в регионе. В частности, Москве было рекомендовано прекратить «принудительно присваивать российское гражданство жителям Крыма». Еще один проект резолюции, подготовленный шведским депутатом Маргаретой Седерфельт, касается нарушений прав человека в России в целом.