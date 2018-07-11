Грызлов обвинил Киев в попытке затруднить обмен пленными

Киев пытается усложнить процесс обмена пленными в Донбассе, заявил Грызлов

Борис Грызлов. Киев пытается усложнить и запутать процесс обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по Украине

"Вызывает недоумение попытка ухода украинской стороны конфликта от выполнения важнейшей гуманитарной меры минских соглашений — обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех". Вместо этого мы наблюдаем стремление усложнить и запутать процесс обмена, меняя формат и списки", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.