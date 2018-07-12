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В МИД напомнили, что Россия не представляет угрозы для НАТО
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В МИД напомнили, что Россия не представляет угрозы для НАТО 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Никакой агрессии России в отношении НАТО нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это неправда, когда руководство альянса говорит о том, что оно обеспечит странам альянса защиту от агрессии России. По одной причине — нет агрессии России в отношении стран-членов НАТО. Ее просто нет", — заявила она в ходе брифинга.
"Нас, безусловно, беспокоит то, что происходит с НАТО, исходя из того, о чем я сказала — речь о дестабилизации ситуации не только на территории, которую контролирует альянс, но и далеко за ее пределами", — добавила она.
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