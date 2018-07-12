Воробьев зарегистрирован для участия в выборах губернатора Подмосковья

Такое решение региональный избирком принял после проверки поданных документов, в том числе подписей муниципальных депутатов. Последние Воробьев представил 4 июля.

Комментируя свое выдвижение, действующий губернатор отмечал, что намерен сделать все возможное для развития региона. По его словам, в Подмосковье должно быть комфортно жить и работать. Он также заметил, что за последние пять лет властям удалось решить много проблем, в частности, в сфере благоустройства.

Выборы в регионе состоятся в единый день голосования 9 сентября. К настоящему моменту, помимо Воробьева, для участия в губернаторских выборах зарегистрированы кандидат от Партии роста Борис Надеждин и кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин . Всего документы в Мособлизбирком подали кандидаты от шести партий.

Воробьев возглавил Московскую область в сентябре 2013 года по итогам выборов, в которых он одержал уверенную победу (78,94 процента голосов).