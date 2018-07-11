Вице-президент ЕК отреагировал на риторику Трампа по Германии и России

"Чтобы ответить на риторику: конечно, мы находим такую риторику неполезной", — сказал он на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать утреннее заявление Трампа о зависимости Германии от России.