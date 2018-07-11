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Вице-президент ЕК отреагировал на риторику Трампа по Германии и России
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Вице-президент ЕК отреагировал на риторику Трампа по Германии и России 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 11 июл — РИА Новости, Мария Князева. Риторика президента США Дональда Трампа по вопросу зависимости Германии от России не полезна, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Чтобы ответить на риторику: конечно, мы находим такую риторику неполезной", — сказал он на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать утреннее заявление Трампа о зависимости Германии от России.
Ранее Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод (Северный поток — 2), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
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