Киев нарушил договоренность между омбудсменами России и Украины

Татьяна Москалькова. «К сожалению, украинская сторона не ответила взаимностью. И если консул Украины был допущен туда, то несмотря на заверения Денисовой о том, что наш российский консул может быть допущен к содержащемуся в киевском СИЗО Одинцову , это де-факто не состоялось», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ

9 июня в ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Пётр Порошенко договорились о визитах омбудсменов к задержанным соотечественникам. Украинская сторона настаивала на посещении украинского режиссёра Олега Сенцова как можно скорее, но российская сторона предложила уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой приехать после 22 июня, с чем она на согласилась. Украинский омбудсмен прибыла в Россию без согласования графика визитов, поэтому российская сторона отказала ей в свидании с соотечественниками из-за отсутствия правовых оснований.

В конце июня Денисова сказала, что прапорщик Максим Одинцов — гражданин Украины, поэтому не предусмотрено никаких встреч с должностными лицами государственных органов иностранных государств.