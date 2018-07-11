Киев нарушил договоренность между омбудсменами России и Украины 

Накануне российский омбудсмен и исполняющий обязанности консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Олег Финогенов посетили омскую колонию строгого режима, где находится гражданин Украины Дмитрий Штыбликов, осуждённый на пять лет за подготовку диверсий в Крыму.
«К сожалению, украинская сторона не ответила взаимностью. И если консул Украины был допущен туда, то несмотря на заверения Денисовой о том, что наш российский консул может быть допущен к содержащемуся в киевском СИЗО Одинцову, это де-факто не состоялось», — заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
9 июня в ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Пётр Порошенко договорились о визитах омбудсменов к задержанным соотечественникам. Украинская сторона настаивала на посещении украинского режиссёра Олега Сенцова как можно скорее, но российская сторона предложила уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой приехать после 22 июня, с чем она на согласилась. Украинский омбудсмен прибыла в Россию без согласования графика визитов, поэтому российская сторона отказала ей в свидании с соотечественниками из-за отсутствия правовых оснований.
В конце июня Денисова сказала, что прапорщик Максим Одинцов — гражданин Украины, поэтому не предусмотрено никаких встреч с должностными лицами государственных органов иностранных государств.
20 ноября 2016 года Одинцов и младший сержант-контрактник Александр Баранов были похищены на нейтральной полосе между российским и украинским пограничными постами вблизи КПП «Джанкой». Десятью днями ранее с ними связались представители харьковского вуза и предложили им выкупить их дипломы о высшем образовании. Как установил Следственный комитет РФ, в этой роли выступили граждане Украины Роман Ткаченко и Сергей Павленко, им заочно предъявлены обвинения по статье «пособничество в похищении человека». Когда россияне прибыли на место встречи, на них набросились бойцы украинских спецслужб и вывезли в Николаевскую область.