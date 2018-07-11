В Совфеде оценили предложение депутатов Рады расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю

«Действительно, они могут денонсировать данный документ. Но это будет означать, что у двух государств не будет никакого нормативного правового акта, регулирующего сотрудничество России и Украины в Азовском море», — заявил Цеков.

По мнению Цекова, украинские власти сами создают себе проблемы.

Кроме того, сенатор напомнил об известной формуле, согласно которой лучше иметь некие договорённости, которые могут и не в полной мере удовлетворять стороны, чем не иметь их вовсе.