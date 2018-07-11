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Консула России не пустили к арестованному на Украине Одинцову
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Консула России не пустили к арестованному на Украине Одинцову 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что, несмотря на заверения украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, консула России не допустили к содержащемуся в Киеве россиянину Максиму Одинцову.
Омбудсмен напомнила, что в рамках мониторинговых посещений заключенных она встретилась с Дмитрием Штыбликовым в Омске вместе с консулом Украины.
"К сожалению, украинская сторона не ответила взаимностью. И если консул Украины был допущен туда, то несмотря на заверения Денисовой о том, что наш российский консул может быть допущен к содержащемуся в киевском СИЗО Одинцову, это де-факто не состоялось. Предложено сделать соответствующие запросы в министерство юстиции Украины. Такие запросы будут направлены", — сообщила Москалькова журналистам на вопрос, будут ли продолжены мониторинговые посещения заключенных омбудсменами России и Украины или процесс сорван.
Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.
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