Кумина зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы от КПРФ

Для регистрации кандидатом ему, как представителю политической партии, необходимо было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов из разных округов. Третьего июля Кумин подал в избирком 114 подписей муниципальных депутатов.