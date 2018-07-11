В Киеве предлагают ввести санкции против российских портов в Черном море

Ранее фракция партии «Самопомощь» в Раде Украины потребовала от руководства Украины расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. По утверждению украинского министерства инфраструктуры, РФ с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. По заявлению Киева, РФ не объясняет причины осмотра судов. Россия, в свою очередь, ранее обвиняла Киев в провокационных действиях в Черном море. Как заявлял в интервью РИА Новости заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов , периодически совершаются провокационные действия в отношении российских объектов экономической деятельности в акватории Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову, а также судов, следующих в порты Крыма

"Украина должна принять зеркальные меры, мы предоставили свои предложения, мы также это обсуждали вчера в Страсбурге к коллегами и ЕС , и с американскими коллегами. Есть несколько инициатив с нашей стороны. Посмотрим, насколько они будут поддержаны. По моему мнению, должны быть наложены как минимум санкции на те российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря. Санкции со стороны европейских стран, санкции со стороны других стран", — заявил Омелян в среду журналистам, его общение с прессой транслировал телеканал «112 Украина».

Также министр считает, что эту проблему нужно вынести на рассмотрение СНБО Украины. «Этот вопрос должен быть рассмотрен на уровне СНБО, сегодня мы тоже этот вопрос поднимали на кабинете министров. Мы фиксируем с апреля месяца этого года регулярные осмотры с целью остановки всех судов, которые идут в направлении Мариупольского или Бердянского портов. Мы понимаем, что РФ делает это специально, чтобы фактически заставить судовладельцев поменять порты», — заявил Омелян.