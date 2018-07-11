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Волкер возмутился идеей обмена Крыма на Донбасс
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Волкер возмутился идеей обмена Крыма на Донбасс 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
Курт Волкер считает, что местные жители Донбасса недовольны тем, что Киев ничего не предпринимает для защиты населения ДНР и ЛНР. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.
«Народные республики — это не свободные общества, где люди могут устраивать демонстрации, сами выбирать своих руководителей и так далее. То, что люди не протестуют, не значит, что они счастливы. Во-вторых, они разочарованы практически всеми. Они возмущаются не только местными бандами и поддерживающей их Россией, но возмущаются и Киевом, который их не спасает и им не помогает», — считает спецпроедставитель Госдепа.
При этом ранее спецпредставитель США заявил, что Киев имеет полное право вести боевые действия и применять оружие на своей территории, фактически оправдав силовую операцию, организованную украинскими властями в Донбассе.
Кроме того, он рассказал, что встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В то же время он раскритиковал идею обмена Крыма, присоединившегося к России в результате референдума в 2014 году, на Донбасс.
«Считаю важным, что президент Трамп и президент Путин встречаются. Неестественно, что они не встречаются, даже если они и придерживаются разных точек зрения… Что касается возможного «обмена» Крыма на Донбасс, то это меня возмущает. А что если взять и «обменять» какие-то части Германии? У кого есть на это право? У кого есть право поступать так с Украиной?… Ни у кого!», — заключил Волкер.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки запланирована на 16 июля. Ранее Трамп заявил, что воспринимает российского президента как своего соперника.
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