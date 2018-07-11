Уволили-назначили: в Совмине произошли кадровые изменения 

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. На должность заместителя министра спорта Республики Крым назначен Владимир Гнатовский, а от поста первого заместителя министра транспорта РК освобожден Александра Рыбака. Соответствующие указы подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
Документы опубликованы на сайте республиканского правительства. Они датированы 11 июля. Согласно одному из указов Рыбак освобожден от должности первого замминистра по соглашению сторон.
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Александр Рыбак родился в 1971 году в селе Мирное Симферопольского района. В 1992 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, в 2006-м — Крымский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел. В 2016-2017 годах был заместителем министра транспорта Республики Крым, в ноябре 2017-го был назначен первым замглавы Минтранса РК.
Владимир Гнатовский в 2017 году являлся заместителем начальника Службы капитального строительства Крыма.