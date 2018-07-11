Уволили-назначили: в Совмине произошли кадровые изменения

Документы опубликованы на сайте республиканского правительства. Они датированы 11 июля. Согласно одному из указов Рыбак освобожден от должности первого замминистра по соглашению сторон.

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Александр Рыбак родился в 1971 году в селе Мирное Симферопольского района. В 1992 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, в 2006-м — Крымский юридический институт Харьковского национального университета внутренних дел. В 2016-2017 годах был заместителем министра транспорта Республики Крым, в ноябре 2017-го был назначен первым замглавы Минтранса РК.

Владимир Гнатовский в 2017 году являлся заместителем начальника Службы капитального строительства Крыма.