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Премьер Украины запретил министрам общаться с представителями РФ без разрешения МИД
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Премьер Украины запретил министрам общаться с представителями РФ без разрешения МИД 

Rambler News Service 1 час назад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман запретил министрам общаться с представителями России без согласования с украинским МИД, передает «112 Украина».
«Прошу заметить, коллеги, что на любые такие вещи (переписка с представителями РФ, — ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и врагом нашим… И все такие вещи, запросы провокационные и так далее координировать с Министерством иностранных дел. И действовать только в пределах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство», — сказал Гройсман.
Телеканал отмечает, что такое требование связано с сообщением украинского издания «Экономическая правда» о переписке министра энергетики Украины Игоря Насалика с первым заместителем директора корпорации «Росатом» Кириллом Комаровым относительно сотрудничества в сфере энергетики. Сам Насалик во время заседания заявил, что данная информация является фейком, и его письмо было направлено «не напрямую, а в Министерство иностранных дел».
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