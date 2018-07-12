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Андрей Воробьев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Подмосковья
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Андрей Воробьев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Подмосковья 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: MosDay.ru
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Подмосковья на выборы, которые состоятся 9 сентября. Такое решение принял Мособлизбирком, проверив подписи, собранные Воробьевым в свою поддержку.
"Все 205 подписей, представленных кандидатом для прохождения муниципального фильтра, признаны достоверными", — сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Напомним, муниципальный фильтр удалось пройти только шестерым из десяти кандидатов в губернаторы области. Андрея Воробьева выдвинула на выборы "Единая Россия". Ранее избирательная комиссия области зарегистрировала в качестве кандидатов от "Справедливой России" Игоря Чистюхина и от «Партии Роста» — Бориса Надеждина. Проверки подписей представленный выдвиженцами от ЛДПР Кириллом Жигаревым, «Альянса зеленых» Лилией Беловой и КПРФ Константином Черемисиным еще продолжаются.
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