Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Подмосковья на выборы, которые состоятся 9 сентября. Такое решение принял Мособлизбирком, проверив подписи, собранные Воробьевым в свою поддержку.
"Все 205 подписей, представленных кандидатом для прохождения муниципального фильтра, признаны достоверными", — сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Напомним, муниципальный фильтр удалось пройти только шестерым из десяти кандидатов в губернаторы области. Андрея Воробьева выдвинула на выборы "Единая Россия". Ранее избирательная комиссия области зарегистрировала в качестве кандидатов от "Справедливой России" Игоря Чистюхина и от «Партии Роста» — Бориса Надеждина. Проверки подписей представленный выдвиженцами от ЛДПР Кириллом Жигаревым, «Альянса зеленых» Лилией Беловой и КПРФ Константином Черемисиным еще продолжаются.