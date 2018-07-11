Кремль анонсировал встречу Путина и Макрона

Планируются контакты между российским президентом Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, который приедет на финал ЧМ-2018.
«Контакты будут обязательно», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи двух президентов, передает РИА «Новости».
Макрон и его супруга Брижит собираются посетить финал чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Ранее в среду Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой французской сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу.
Макрон смотрел игру полуфинала между сборными Франции и Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» вместе с королем Бельгии Филиппом. Рабочий график Путина не позволил ему посетить матч. Франция одержала победу над сборной Бельгии со счетом 1:0.