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Кремль анонсировал встречу Путина и Макрона
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В Кремле сообщили о планируемой встрече Путина и Макрона 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Планируются контакты между российским президентом Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, который приедет на финал ЧМ-2018.
«Контакты будут обязательно», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи двух президентов, передает РИА «Новости».
Макрон и его супруга Брижит собираются посетить финал чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Ранее в среду Владимир Путин поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой французской сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу.
Макрон смотрел игру полуфинала между сборными Франции и Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» вместе с королем Бельгии Филиппом. Рабочий график Путина не позволил ему посетить матч. Франция одержала победу над сборной Бельгии со счетом 1:0.
В финале команда Франции встретится с победителем матча полуфинала Англия — Хорватия, который состоится в среду.
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