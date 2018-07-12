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В Москве ответили позарившейся на Крым Тимошенко
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В Госдуме ответили на заявление Тимошенко о способах вернуть Крым 

RT на русском 7 часов назад
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT подчеркнул, что разговоры о возвращении Крыма в состав Украины ведутся только украинской стороной. Так он отреагировал на заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, рассказавшей, как вернуть Крым украинской стороне.
«Отмечу сразу, «возвращение Крыма» — это некий философский камень, который будет манить к себе «алхимиков украинской политики», которые с его помощью хотят превратить свои мизерные рейтинги в народную любовь и дальше высасывать все соки из своей страны. Всерьёз эту тему не обсуждают нигде в мире, кроме социальных сетей и СМИ соседнего государства», — сказал он.
Белик также добавил, что заявление Тимошенко является частью кампании, которую она ведёт в преддверии президентской гонки на Украине.
«Мы видим очередного кандидата на пост президента Украины, который банально играет на чувствах избирателей. В середине июня она провела форум «Новый курс», чётко обозначив свои амбиции, а сегодня звучат популистские лозунги о «сильной экономике», «сильной армии», «возвращении Крыма и Донбасса». Это всё свежая порция лапши на ушах электората», — отметил депутат.
Как ранее заявила Тимошенко, для возвращения Крыма Киеву нужно укрепить армию и провести переговоры в будапештском формате.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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