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Трюдо обвинил Россию в создании международных проблем
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Трюдо обвинил Россию в создании международных проблем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Россию в создании международных проблем. Соответствующее заявление он сделал во время своего визита в Латвию, передает The Globe and Mail.
"Россия по-прежнему является страной, которая стремится нарушить и дестабилизировать глобальные правила на основе порядка и в основном создавать проблемы на международной арене", — заявил Трюдо.
При этом Трюдо сказал о намерении по-прежнему взаимодействовать с Россией конструктивным образом. Он добавил, что в настоящее время у Канады сложные отношения с Россией, так как действия российской стороны несовместимы с демократическими ценностями и основами глобального порядка.
Премьер-министр Канады также выразил надежду на то, что во время предстоящего саммита в Хельсинки 16 июля между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом Москве будет передан сигнал стать более "позитивным актором".
В числе проблемных тем канадский лидер упомянул Донбасс и Крым, а также отравление в Солсбери, в котором Великобритания обвиняет Россию. Москва всячески отрицает свою причастность к данному инциденту.
Ранее в Госдуме заявили, что обвинения Лондона в адрес России о ее причастности к смерти британки от "Новичка" подрываются отношения между странами.
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