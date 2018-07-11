Трюдо обвинил Россию в создании международных проблем

"Россия по-прежнему является страной, которая стремится нарушить и дестабилизировать глобальные правила на основе порядка и в основном создавать проблемы на международной арене", — заявил Трюдо.

При этом Трюдо сказал о намерении по-прежнему взаимодействовать с Россией конструктивным образом. Он добавил, что в настоящее время у Канады сложные отношения с Россией, так как действия российской стороны несовместимы с демократическими ценностями и основами глобального порядка.

В числе проблемных тем канадский лидер упомянул Донбасс и Крым , а также отравление в Солсбери, в котором Великобритания обвиняет Россию. Москва всячески отрицает свою причастность к данному инциденту.