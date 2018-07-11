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Прилепин рассказал о напугавшем Украину слове Путина
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Прилепин рассказал о напугавшем Украину слове Путина 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Писатель, экс-заместитель комбата армии ДНР Захар Прилепин заявил, что Киев отказался от масштабного наступления в Донбассе во время ЧМ из-за заявления президента России Владимира Путина. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам Прилепина, у ДНР были разведданные, доказывавшие готовность украинских войск к наступлению. Он утверждает, что они были готовы «идти очень далеко, до Урала», подвезли артиллерию и танки.
Чтобы остановить их, «потребовалась всего одна фраза» Путина. Прилепин напомнил, что во время «Прямой линии» он спросил у президента о возможности обострения в Донбассе во время ЧМ-2018.
«И он [Путин] сказал, что Украина рискует потерять свою собственную государственность», — отметил писатель.
После этого, по мнению Прилепина, «стала сразу понятна цена и весомость субъектности украинской власти».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявлял «Свободной прессе», что в случае наступления Киева во время ЧМ Москва сможет защитить ЛНР и ДНР «только решившись на полномасштабное вмешательство». Экс-боец ополчения Донбасса Ростислав Журавлев в комментарии изданию назвал «классическим» сценарий нападения «под шумок больших спортивных праздников».
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