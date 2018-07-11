Прилепин рассказал о напугавшем Украину слове Путина

Писатель, экс-заместитель комбата армии ДНР Захар Прилепин заявил, что Киев отказался от масштабного наступления в Донбассе во время ЧМ из-за заявления президента России Владимира Путина . Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Прилепина, у ДНР были разведданные, доказывавшие готовность украинских войск к наступлению. Он утверждает, что они были готовы «идти очень далеко, до Урала», подвезли артиллерию и танки.

Чтобы остановить их, «потребовалась всего одна фраза» Путина. Прилепин напомнил, что во время «Прямой линии» он спросил у президента о возможности обострения в Донбассе во время ЧМ-2018.

«И он [Путин] сказал, что Украина рискует потерять свою собственную государственность», — отметил писатель.

После этого, по мнению Прилепина, «стала сразу понятна цена и весомость субъектности украинской власти».