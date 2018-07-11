Ещё
Видеонаблюдение на выборах мэра Москвы будет организовано на 3,6 тыс. УИКах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видеонаблюдение на выборах мэра Москвы будет организовано на 3,6 тыс. УИКах 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Видеонаблюдение с трансляцией в интернет на выборах мэра Москвы будет организовано на 3,6 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее глава Элла Памфилова.
«В Москве избирается мэр. Будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 128 ТИКах (территориальные избирательные комиссии — при. Агентства «Москва») и 3,6 тыс. УИКах», — сказала Э. Памфилова.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума отклонила законопроект о гендерном равенстве Э.Катара собирается посетить Москву на финальный матч ЧМ-2018 МГИК принял заявления от двух кандидатов о снятии с выборов мэра Москвы
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин64
Греция объяснила высылку российских дипломатов30
Американка расплатилась сексом с автослесарем и погибла17
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму257
Дело грузинского пастуха получило новый поворот58
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:00
Дума отказалась уравнять мужчин и женщин
Политика
02:43
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
04:37
Известный блогер погиб по дороге на ЧМ-2018
Происшествия
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение