Видеонаблюдение на выборах мэра Москвы будет организовано на 3,6 тыс. УИКах 

Видеонаблюдение с трансляцией в интернет на выборах мэра Москвы будет организовано на 3,6 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом в ходе заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ сообщила ее глава Элла Памфилова.
«В Москве избирается мэр. Будет использоваться видеонаблюдение с трансляцией в интернет на 128 ТИКах (территориальные избирательные комиссии — при. Агентства «Москва») и 3,6 тыс. УИКах», — сказала Э. Памфилова.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.