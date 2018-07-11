МЧС ждет масштабная «чистка»

Новый глава МЧС России Евгений Зиничев «почистит ряды» ведомства, сообщает РБК.

По словам собеседника издания в министерстве, созданное Зиничевым управление собственной безопасности МЧС включило в себя 40 сотрудников, которые займутся «чисткой рядов», так как получат право контролировать работу всех подразделений министерства и его центрального аппарата.

Также, по информации издания, новое управление займется борьбой с коррупцией в МЧС, а возглавит его Станислав Цеханов.

Евгений Зиничев стал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в мае 2018 года. До этого он был заместителем директора Федеральной службы безопасности России.

Ранее СМИ сообщали, что назначение нового руководства МЧС связано с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который стал «последней претензией» к предыдущему.