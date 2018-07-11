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МЧС ждет масштабная «чистка»
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МЧС ждет масштабная «чистка» 

Рамблер 59 минут назад
Новый глава МЧС России Евгений Зиничев «почистит ряды» ведомства, сообщает РБК.
По словам собеседника издания в министерстве, созданное Зиничевым управление собственной безопасности МЧС включило в себя 40 сотрудников, которые займутся «чисткой рядов», так как получат право контролировать работу всех подразделений министерства и его центрального аппарата.
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Также, по информации издания, новое управление займется борьбой с коррупцией в МЧС, а возглавит его Станислав Цеханов.
Евгений Зиничев стал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в мае 2018 года. До этого он был заместителем директора Федеральной службы безопасности России.
Ранее СМИ сообщали, что назначение нового руководства МЧС связано с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который стал «последней претензией» к предыдущему.
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