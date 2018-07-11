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В Госдуме оценили заявление Госдепа об Иране
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В Госдуме оценили заявление Госдепа об угрозе со стороны Ирана 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о высоком уровне террористической угрозы, которая исходит со стороны Ирана.
«Этими заявлениями Госдеп хочет обосновать санкции против Ирана и выход из иранской сделки, сохранить лицо США. Но это вряд ли получится, потому что своё слово надо держать. Если заключили договор, то ему необходимо следовать. Опасения насчёт террористической угрозы совершенно напрасны. Сомневаюсь, что использование посольств в качестве прикрытия возможно. Это, опять же, политизация вопроса. Иран — ответственная страна, которая не решиться на такой шаг», — сказал депутат.
По словам Морозова, в Тегеране заинтересованы в поддержании хороших отношений со всеми государствами.
Ранее в Госдепе США заявили о высоком уровне террористической угрозы, которая исходит со стороны Тегерана. Также в ведомстве отметили, что «Иран использует свои посольства как прикрытие для планирования террористических атак».
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