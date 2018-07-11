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Греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны
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Греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны 

РИА Новости 5 часов назад
ГАЗЕТА «КАТИМЕРИНИ» СООБЩИЛА, ЧТО ГРЕЦИЯ ВЫСЫЛАЕТ ДВУХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ И ЕЩЕ ДВУМ ЗАПРЕЩАЕТ ВЪЕЗД В СТРАНУ
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