Израиль признает Крым российским, но за очень высокую цену

На встречу Дональда Трампа Владимира Путина возлагаются большие надежды. Поведение американского лидера в преддверии и во время саммита G7 было многими высмеяно, однако в России помимо смеха был позитив. Во-первых, Трамп вдруг предложил воссоздать формат «большой восьмерки» за счет возвращения нашей страны. По его словам, участники все равно потратили очень много времени на обсуждение России, так что ее представительство было бы весьма кстати. Так же журналисты распространили слухи, согласно которым, американский президент назвал Крым российским, а считает он так потому, что там все говорят по-русски. Логика, конечно, неидеальная — с такой точкой зрения половину территорий, утраченных в результате развала СССР, можно назвать частью России. Да, аргументы не железные, но в данном случае на это можно закрыть глаза, ведь речь о Крыме, российском Крыме. Быть, может теперь, когда Путин и Трамп встретятся, вопрос о статусе полуострова будет решен в пользу Москвы ? Быть в этом уверенным, конечно, нельзя, тем не менее, есть основания считать, что позиция Вашингтона изменится.

Серым кардиналом американской политики сейчас принято называть гражданина совсем другой страны — Израиля . Речь о премьер-министре еврейского государства Биньямина Нетаньяху США всегда благоволили Израилю, но с приходом Трампа это благоволение превратилось чуть ли не в служение. Америка признает Иерусалим столицей Израиля, Америка поддерживает Израиль во время жестоких подавлений палестинских демонстраций, Америка выходит из Совета по правам человека ООН из-за критики в адрес Израиля. Можно еще долго продолжать, этот список огромен. Очевидно, что США преследуют не только свои собственные интересы, но и интересы Тель-Авива, причем, во втором случае, усердия иногда прилагается даже больше. Это значит, что при определенном стечении обстоятельств Вашингтон будет выступать лоббистом Израиля даже в ущерб себе. Вот именно из этого Россия может извлечь пользу.

Дело в том, что Израиль судьба Крыма не сильно волнует, потому как его заботят совсем другие вещи. Первоочередной задачей в Тель-Авиве считается изгнание Ирана из соседней Сирии . Сам Нетаньяху недавно говорил, что будет внимательно следить за ходом встречи Трампа и Путина, более того, по его словам, он «очень заинтересован». В чем заинтересован? Разумеется, без Ирана тут просто нельзя обойтись. Очевидно, что Нетаньяху рассчитывает посредством своего лоббиста в лице Трампа получить какую-то выгоду, но для этого придется самому что-то предложить. Что же могут предложить Нетаньяху с Трампом Путину?

Известный арабский журналист Абдуррахман ар-Рашид (англоязычная пресса пишет его имя как Abdulrahman Al-Rashed, в русском варианте получится Абдульрахман Аль-Рашид, но в соответствии с правилами арабского языка его имя произносит так, как указано перед скобками — авт.) в одной из статей пишет, что Нетаньяху может предложить следующее. Во-первых, он уговорит Трампа признать Крым частью России, затем должно последовать снятие санкций, ну и наконец, Вашингтон окончательно выключится из борьбы за Сирию, позволив Путину единолично решать ее судьбу. Взамен от Москвы потребуется только одно — выдавить из Сирии Иран, Хезболлу и подчиняющиеся Тегерану местные группировки. Можно сказать, что это фантастика, но арабский эксперт указывает, что казавшийся ранее невозможным российско-американский проект уже имел место быть — так, Путин и Асад согласились не пускать в юго-западную Сирию союзные им иранские формирования, а именно этого требовали Тель-Авив с Вашингтоном. Взамен Россия сможет без дополнительных проблем зачистить сирийскую часть провинции Кунейтра от оппозиционных формирований и передать границу под контроль Дамаска

Российский эксперт Каринэ Геворгян полагает, что подобные сделки не могут быть заключены в ходе первой полноценной встречи Трампа и Путина.

— Подготовка к этой встрече длится всего две недели, разумеется, за это время нельзя было успеть провести тщательных предварительных переговоров. Проблема российско-американских отношений по-настоящему будет решаться в будущем, возможно, после выборов (выборов в США — авт.). Вот тогда и сирийская, и украинская ситуация будут разобраны более подробно, тогда стороны найдут, что конкретно друг другу предложить. Сейчас же, возможно, больше внимания будет уделено экономике, тем более, на фоне американо-китайской торговой перепалки. По поводу же того, что Путин может самостоятельно изгнать Иран из Сирии, это очень спорный вопрос. Предположим, на сам Тегеран есть влияние, но как быть с теми многочисленными шиитскими добровольцами, прибывшими в САР со всего Ближнего Востока и дальнего зарубежья? На них сам Иран имеет крайне ограниченное влияние. Так что в целом это очень сложный процесс.

Австралийский эксперт Ричард Фрэнк, напротив, полагает, что Москва способна максимально ограничить влияние как самого Ирана, так и различных шиитских групп. Он приводит в пример боевые действия в провинции Даръа, в которых в связи с договоренностями с Израилем не принимают участие иранские и проиранские формирования. Но, по мнению эксперта, США не должны платить за такие услуги Кремлю целостностью Украины . Нужно найти иные способы воздействия на Путина.

— Россия необходима для предотвращения еще больших проблем на Ближнем Востоке, ее роль в этом может стать ключевой. Нельзя допустить, чтобы ирано-израильский кризис перестал быть контролируемым. Здесь достаточно благоразумия и не нужны никакие сделки, но в политике так не бывает. Но это не значит, что Украина должна стать жертвой, заложником ситуации. Вообще, не надо связывать европейские проблемы с ближневосточными в таком контексте. Сирийская ситуация должна решаться на месте.

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