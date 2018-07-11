Ещё
Эксперт прокомментировал желание Киева ввести санкции против издательств РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировал желание Киева ввести санкции против издательств РФ 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Госкомитете Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) выделили 12 российских издательств и сайтов, в отношении которых ведомство намерено ввести санкции из-за «выпуска литературы антиукраинского содержания». Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
В сообщении отмечается, что Комитет ведет список книжных изданий, содержание которых «направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».
По состоянию на 10 июля в этот список внесены 184 наименования книжной продукции из России. Среди них произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина, полковника КГБ Анатолия Терещенко и др. В список также внесены российские издательства «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф», «Алгоритм» и другие.
Этот список стал основой для выбора российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировало применение санкций.
"Госкомтелерадио подготовил и направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам Российской Федерации (9 издательств и 3 владельца веб-сайтов, которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность ее прочтения в режиме онлайн)", — говорится в сообщении.
Политолог, декан факультета политики и международных отношений новосибирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти намерения.
"Это уже настолько привычно…Предполагаемые санкции против российских издательств вполне укладываются в ту логику, в рамках которой привычно действуют киевские власти. Расширение санкционных действий против тех или иных российских организаций или российских официальных лиц — это способ поддержания антироссийских настроений. Полагаю, это не последнее решение, и подобная практика будет продолжаться", — сказал Сергей Козлов.
В конце мая Киев ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и портала «РИА Новости Украина», а также заблокировал доступ к сайтам «Россиясегодня.рф», «Sputniknews.com», «Ria.ru», «Rsport.ria.ru», "1prime.ru", «realty.ria.ru». Кроме того, в санкционный список попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Российские СМИ подвергались давлению украинских властей и раньше, еще в прошлом году в санкционный список попали как СМИ, так и отдельные журналисты.
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал подобные действия проявлением бессилия Киева. Таким образом, по его мнению, украинские власти готовятся к зачистке медиапространства в преддверии выборов.
В Госдуме шаги Украины по ограничению свободы слова назвали незаконными и противоестественными.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте» и Одноклассники.
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками316
В Солсбери произошел новый инцидент97
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала79
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение