Ещё
СМИ: зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён посетил Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён посетил Москву 

ТАСС 2 часа назад
ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён 10 июля прилетел с визитом в Москву. Об этом в среду сообщил телеканал Nippon TV.
Корреспондент телеканала снял кадры, на которых видно, как Ли Су Ён садится в машину посольства КНДР в одном из аэропортов российской столицы. Nippon TV при этом не указывает в каком именно.
Куда далее проследовал зампред Трудовой партии Кореи и с кем именно встречался в Москве неизвестно. Телеканал предполагает, что его визит мог быть связан с необходимостью провести консультации для подготовки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Ли Су Ён входил в состав делегации КНДР на переговорах между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.
Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом в Москве президент России Владимир Путин еще раз подтвердил это приглашение. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позднее пояснил журналистам, что возможность визита лидера КНДР в РФ в привязке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке рассматривается как один из вариантов.
ТАСС: последние новости
Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации Кадыров опроверг слухи о ядохимикатах в овощах, выращенных в теплицах в Чечне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции34
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Сирия захватила противотанковые системы Франции14
Украинцы обрушили рейтинг «Газпрома»39
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына9
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение