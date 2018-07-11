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Президент Турции: первый после выборов зарубежный визит в Азербайджан отражает единство и братство двух стран
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Президент Турции: первый после выборов зарубежный визит в Азербайджан отражает единство и братство двух стран 

ИА Синьхуа 1 час назад
Баку, 11 июля /Синьхуа/ — Сегодня азербайджано-турецкие отношения находятся на высоте. Об этом во вторник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с заявлением для прессы.
На встрече лидеры двух государств отметили успешное развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей. Состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Президент Турции сказал, что его первый после выборов зарубежный визит в Азербайджан является примером братства и отражает единство двух стран. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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