Президент Турции: первый после выборов зарубежный визит в Азербайджан отражает единство и братство двух стран

На встрече лидеры двух государств отметили успешное развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей. Состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Турции сказал, что его первый после выборов зарубежный визит в Азербайджан является примером братства и отражает единство двух стран. —0—