Портреты политиков предложили печатать на деньгах

В Госдуме предложили печатать на деньгах портреты государственных деятелей

"Логичным шагом по возрождению нумизматической традиции стало бы возвращение изображения выдающихся политических и государственных деятелей на монеты и банкноты Банка России. Прошу вас рассмотреть данное предложение и дать ему профессиональную оценку", — говорится в письме Петрова Набиуллиной, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркнул, что денежные банкноты и монеты исторически являются "визитной карточкой" государства, воплощенным олицетворением его идеологии, мощи и декларируемых ценностей.

"Во время эпох Российской Империи и Советского Союза российская нумизматическая традиция в той или иной степени сохранялась — на деньгах изображались исторические персонажи государственного уровня, правители нашей страны. В имперскую эпоху, вплоть до 1917 года, чеканились монеты, посвященные правящему монарху, как, например, происходит сейчас в Великобритании", — пояснил Петров.

Вместе с этим депутат отметил, что в 1991 году, когда Россия сменила идеологический курс и избавилась от государственного коммунизма, была нарушена и нумизматическая традиция.