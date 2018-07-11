Названы темы переговоров Обрадора с американской делегацией

МЕХИКО , 11 июл — РИА Новости . Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор встретится в пятницу с высокопоставленными представителями администрации США в Мехико и обсудит с ними вопросы торговли, миграции и безопасности, но не строительства стены на границе двух стран, сообщил во вторник сам Обрадор.

"На встрече с чиновниками из США не планируется рассматривать вопрос о пограничной стене, Дональд Трамп (во время телефонного звонка Обрадору) не касался этой темы, и хорошо, что она не поднималась, я не хочу торопиться, потому что до этого нужно обсудить другие вещи, связанные с решением проблем миграции и безопасности", — сказал Обрадор журналистам.

При этом Обрадор отметил, что считает необходимым продолжение функционирования соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, по которому сейчас идут переговоры с участием Мексики и Канады с целью ее пересмотра по инициативе Вашингтона.

По его словам, Мексика заинтересована в хороших отношениях с США. «Они наши соседи, и нас объединяет множество вещей, мы хотим иметь отношения дружбы и взаимного уважения», — сказал Обрадор.

"Это просто переговоры, приветствие, это только начало переговоров, пока это не официальная встреча", — заявил Эбрард журналистам.

По его словам, встреча пройдет в штабе предвыборной кампании Обрадора в центре Мехико, так как до момента вступления нового президента в должность 1 декабря именно это здание является резиденцией Обрадора.