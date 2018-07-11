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Алиев прибыл в Брюссель на саммит НАТО
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Алиев прибыл в Брюссель на саммит НАТО 

RT на русском 2 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Брюссель в преддверии саммита стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Брюссель… для участия в саммите НАТО по приглашению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.
Саммит НАТО будет проходить 11—12 июля в Брюсселе.
В январе сообщалось, что Министерство обороны Азербайджана увеличило численность миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил, что целью новой стратегии США по Афганистану является сохранение доверия союзников и поддержание статус-кво в регионе.
RT на русском: последние новости
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