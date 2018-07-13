Мэй и Трамп договорились поддерживать диалог с Россией 

ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они с президентом США Дональдом Трампом сошлись на необходимости ведения диалога с РФ, но договорились противостоять действиям, «подрывающим демократию».
"Что касается России, я поблагодарила президента Трампа за поддержку после возмутительных новостей о применении нервно-паралитического вещества в Солсбери, после чего он выслал 60 российских сотрудников разведки. Я приветствовала его встречу с президентом (России Владимиром) Путиным в Хельсинки в понедельник. Мы согласились, что важно вести диалог с РФ с позиции силы и единства, но необходимо продолжать отражать все усилия, направленные на подрыв наших демократий", — сказала Мэй на совместной с Трампом пресс-конференции, на которую они пришли, держась, по своему обыкновению, за руки.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы «ошеломляющие». Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.