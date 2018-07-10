Юрист заявил, что Верховный суд США может отменить итоги голосования за импичмент Трампу

Профессор Гарвардской школы права Алан Дершовиц заявил, что Верховный суд США может отменить итоги голосования за импичмент американскому лидеру Дональду Трампу в том случае, если оно когда-либо будет инициировано. Об этом сообщает The Washington Examiner.

По словам юриста, даже в случае, если так называемый «сговор» между Трампом и российским правительством в ходе американской президентской гонки 2016 года имел место, суд не будет рассматривать данное дело как уголовное.

Дершовиц подчеркнул, что сговор не является уголовным преступлением и не может рассматриваться как причина для объявления импичмента.

Ранее стало известно, что по данным опроса, проведённого центром общественно-политических исследований SSRC и телеканалом CNN , 42% американцев, большая часть из которых разделяют убеждения Демократической партии США , поддерживают идею объявления импичмента Трампу.

10 июля сообщалось, что американский лидер выдвинул кандидатуру Бретта Кавано на должность члена Верховного суда США.