Соратника президента Волошина уличили в «тайных инвестициях» в экономику США 

«Серого экс-кардинала Кремля» испачкали американской нефтью
Бывший глава администрации президента РФ Владмира Путина — Александр Волошин инвестировал деньги в энергетическую компанию American Ethane, интересы которой лоббировал Дональд Трамп. Об этом сообщила британская газета The Guardian. Речь идет о «тайных инвестициях» в несколько миллионов долларов. Якобы за первоначальный вклад в $1,25 в энергетический проект Волошин получал активы компании и место в ее руководстве в качестве независимого директора. Сейчас его доля увеличилась в десятки раз, пишет британская газета. В статье фигурируют также имена российских олигархов, например, Романа Абрамовича, Михаила Ходорковского. Причательно, что материал появился за несколько дней до встречи Путина и Трампа в Финляндии и может быть провокацией против российского эстаблишмента.
В статье британского издания смакуются подробности пятнадцатилетней давности, главным героем которых является человек, которого в 2000-х называли «серым кардиналом Кремля». The Guardian увтерждает, что провела свое расследование деятельности российских политиков и бизнесменов совместно с центром «Досье». Известно, что с этим центром связан опальный олигарх Михаил Ходорковский, который сейчас ведет активную борьбу против действующей в России власти.
Политолог Алексей Макаркин в разговоре с «КВ» предположил, что обвинения в адрес Волошина по поводу американских активов распространяют его конкуренты внутри российской элиты, чтобы ослабить его позиции как человека, приближенного к Путину. «Скорее всего, за „вбросом“ стоит внутриэлитная борьба, потому что Волошин остается достаточно влиятельной фигурой в эстаблишменте, хотя и не имеет официального статуса», — допускает Макаркин.
Эксперт убежден, что встречу Путина и Трампа обнародованные сообщения о Волошине сорвать не могут. «Трамп от встречи не откажется. Тем более, что на ней не планируются под писаний каких-либо соглашений и она не является чем-то эпохальным, чтобы был смысл ее срывать», — заключил политолог.