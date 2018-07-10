Соратника президента Волошина уличили в «тайных инвестициях» в экономику США

«Серого экс-кардинала Кремля» испачкали американской нефтью

В статье британского издания смакуются подробности пятнадцатилетней давности, главным героем которых является человек, которого в 2000-х называли «серым кардиналом Кремля». The Guardian увтерждает, что провела свое расследование деятельности российских политиков и бизнесменов совместно с центром «Досье». Известно, что с этим центром связан опальный олигарх Михаил Ходорковский, который сейчас ведет активную борьбу против действующей в России власти.

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с «КВ» предположил, что обвинения в адрес Волошина по поводу американских активов распространяют его конкуренты внутри российской элиты, чтобы ослабить его позиции как человека, приближенного к Путину. «Скорее всего, за „вбросом“ стоит внутриэлитная борьба, потому что Волошин остается достаточно влиятельной фигурой в эстаблишменте, хотя и не имеет официального статуса», — допускает Макаркин.

Эксперт убежден, что встречу Путина и Трампа обнародованные сообщения о Волошине сорвать не могут. «Трамп от встречи не откажется. Тем более, что на ней не планируются под писаний каких-либо соглашений и она не является чем-то эпохальным, чтобы был смысл ее срывать», — заключил политолог.