Ким Чен Ын предпочел картофельную ферму встрече с Помпео

Лидер КНДР Ким Чен Ын не встретился с госсекретарем США Майком Помпео, поскольку в это время, вероятно, инспектировал одну из картофельных ферм страны. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Помпео побывал с визитом в КНДР 6 и 7 июля. Он планировал встретиться с северокорейским лидером, однако, как стало известно позднее, встреча так и не состоялась.

Агентство ЦТАК не сообщало, где находился Ким Чен Ын, однако недавно опубликовало четыре отчета о визите лидера страны в уезд Самджиён. В одном из них говорилось, что Ким Чен Ын побывал на картофельной ферме, где указал работникам на необходимость высаживать высокоурожайный картофель.

На прикрепленных снимках лидер КНДР в белом пиджаке беседует с гражданами и инспектирует урожай.

Хотя агентство не уточняет, когда состоялся визит Ким Чен Ына на картофельную ферму, на прошлой неделе северокорейский чиновник сообщил прибывшему южнокорейскому коллеге, что высший руководитель КНДР находится с визитом «в регионе». Телеканал отмечает, что поездка на ферму могла состояться как раз в дни визита Помпео.