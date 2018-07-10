Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии подготовку «астанинской» встречи в Сочи 

ТАСС: последние новости

Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации

Медведев пообщался в Анкаре с лидерами Венесуэлы, Молдавии и Киргизии

Кадыров опроверг слухи о ядохимикатах в овощах, выращенных в теплицах в Чечне