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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии подготовку «астанинской» встречи в Сочи
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии подготовку «астанинской» встречи в Сочи 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом подготовку новой встречи в астанинском формате (Россия, Иран, Турция), которая пройдет в конце июля в Сочи. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая вопросы политического урегулирования в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН, а также подготовки к 10-й Международной встрече по Сирии в астанинском формате, запланированной на конец июля в Сочи", — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
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