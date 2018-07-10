В ОП прокомментировали сравнение российских властей с мафией

Группа американских конгрессменов и сенаторов побывала в России в конце июня — начале июля. Делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров , также состоялась встреча с российскими парламентариями. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, американский сенатор Кеннеди заявил после визита, что президента РФ Владимира Путина «нужно сдерживать», доверять ему нельзя. При этом он заявил, что в России нет политической философии — «это все равно что сказать, что такое политическая философия мафии».

"На самом деле такой выпад, такое сравнение, на мой взгляд, нарушение политического этикета, дипломатии. «Мафия» — лексикон, который не должен употребляться при выстраивании отношений между двумя государствами, которые играют значимую роль на мировой арене. От наших парламентариев, которые принимали американскую сторону, мы подобного не слышали, конечно. Они настроены на конструктив и диалог и проявили гостеприимство", — сказала Сутормина.

Она добавила, что в преддверии встречи Путина и президента США Дональда Трампа «что-нибудь такое, я бы мягко сказала, ошеломляющее, обязательно в Штатах кто-нибудь бы заявил».

"Возможно, господина Кеннеди именно для этого делегировали в Россию, чтобы по прибытии обратно он не развенчивал мифы о нашей стране, а, наоборот, продолжал их укреплять. В Вашингтоне, уверена, отлично знают о его антироссийских взглядах", — отметила член ОП РФ.

Она с сожалением отметила, что «негатив быстро подхватывают и распространяют». «Тем не менее, мы рассчитываем на результативную встречу между двумя лидерами и на то, что другие сенаторы поделятся своими настоящими впечатлениями», — заявила Сутормина.