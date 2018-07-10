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Сергей Лавров: Москва и Астана находят сбалансированные решения в непростой международной обстановке
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Сергей Лавров: Москва и Астана находят сбалансированные решения в непростой международной обстановке 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава МИД РФ выразил уверенность в продолжении развития российско-казахстанского сотрудничества.
Россия и Казахстан в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения, которые максимально учитывают интересы двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
10 июля он направил телеграмму казахстанскому коллеге Кайрату Абдрахманову в связи с 20-й годовщиной подписания декларации между Москвой и Астаной о вечной дружбе и союзничестве.
Сергей Лавров подчеркнул, что за последние годы странам удалось выйти на новый уровень партнерства и сотрудничества. По его словам, отношения между странами развиваются динамично, расширяется взаимодействие в различных сферах, передает ФАН.
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