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Севастопольские депутаты запретили правительству распределять бюджет
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Севастопольские депутаты запретили правительству распределять бюджет 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: ИА Regnum
Депутаты Законодательного собрания Севастополя запретили городскому правительству самостоятельно перераспределять бюджет. Такое решение были принято на планарном заседании парламента. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов заявил, что такой порядок действовал в Севастополе до 2017 года, также действует сейчас в большинстве субъектов Российской Федерации.
«Суть поправок заключается в том, чтобы возвратить процедуру к тому порядку, который был в 2017 году, то есть ограничить возможность правительства самостоятельно перераспределять практически неограниченно средства как между (государственными) программами, так и между главными распорядителями (бюджетных средств)», — объяснил Аксенов.
По словам депутата Татьяны Щербаковой, местное правительство получило дополнительные полномочия, когда рассматривался бюджетный проект. «Аргументировалось это тем, что необходимо в срочном порядке выполнять мероприятия по федеральной целевой программе, нужны дополнительные полномочия», — прокомментировала она.
Путин назначил главу государства по вопросам цифрового и технологического развития. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором Дмитрий Песков представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.
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