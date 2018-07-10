МВД: осужденный режиссер Олег Сенцов является гражданином России

Режиссер Олег Сенцов , отбывающий наказание в колонии, является гражданином России . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Сообщаем, что Сенцов Олег Геннадьевич, 13 июля 1976 года рождения, является гражданином Российской Федерации", — говорится в сообщении.