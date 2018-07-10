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МВД: осужденный режиссер Олег Сенцов является гражданином России
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МВД: осужденный режиссер Олег Сенцов является гражданином России 

ТВ Центр 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
Режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии, является гражданином России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр МВД.
"Сообщаем, что Сенцов Олег Геннадьевич, 13 июля 1976 года рождения, является гражданином Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Киев требует освободить Сенцова и передать его на Украину. Однако Минюст России еще в октябре 2016 года сообщил, что это невозможно в связи с его российским гражданством. По данным министерства Сенцов стал гражданином России после вхождения Крыма в состав страны.
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