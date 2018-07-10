Финские операторы связи готовятся к саммиту России и США 

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл — РИА Новости. Финские операторы мобильной связи готовятся обеспечить бесперебойную работу во время российско-американского саммита, который намечен на 16 июля в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.
В понедельник российское издание «Коммерсант» сообщило без указания источника, что во время российско-американского саммита в центре Хельсинки не будет работать мобильная связь. Компании Elisa, DNA и Telia уже разместили дополнительное оборудование в районе Президентского дворца и зала Finlandia-talo, где организуют пресс-центр.
"В Финляндии (намеренное) нарушение работы сетей мобильных телефонов в принципе запрещено Уголовным кодексом, и, например, глушить сотовую сеть не разрешается", — сказала заместитель начальника управления по радиочастотам Финляндии Кати Хейккинен в интервью газете.
По словам Хейккинен, власти страны в некоторых случаях могут предоставить разрешение на использование специального оборудования, например раций. В этом году Финляндия уже получала три подобных запроса.
"Что касается этого визита (Путина и Трампа), запрос получен", — сказала Хейккинен.
По ее словам, представители иностранных государств могут иметь в своем распоряжении и другие устройства.
"Они могут также использовать другое оборудование, тогда они просто сообщают об этом", — отметила представитель управления по радиочастотам.
Она подчеркнула, что в течение всего российско-американского визита финские власти будут проводить мониторинг работы мобильных сетей.
"В случае уведомления о проблемах мы готовы провести проверку", — отметила Хейккинен.
Базовые станции финских операторов связи в районе Президентского дворца и пресс-центра саммита в Finlandia-talo были модернизированы, сказал в свою очередь представитель мобильного оператора DNA Яаркко Лаари.
Оператор Elisa также увеличил свои ресурсы, особенно в пресс-центре в Finlandia-talo. Представитель Elisa Матти Маннинен заявил, что не слышал, чтобы иностранные спецслужбы вмешивались в работу мобильных сетей в Финляндии.
По словам представителя оператора Telia Юхи Тонти, любая информация о нарушениях передается властям.
"Это исключительная встреча и событие. Мы говорим о лидерах двух великих держав", — сказал Маннинен.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.