Финские операторы связи готовятся к саммиту России и США

ХЕЛЬСИНКИ , 10 июл — РИА Новости . Финские операторы мобильной связи готовятся обеспечить бесперебойную работу во время российско-американского саммита, который намечен на 16 июля в Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.

В понедельник российское издание «Коммерсант» сообщило без указания источника, что во время российско-американского саммита в центре Хельсинки не будет работать мобильная связь. Компании Elisa, DNA и Telia уже разместили дополнительное оборудование в районе Президентского дворца и зала Finlandia-talo, где организуют пресс-центр.

"В Финляндии (намеренное) нарушение работы сетей мобильных телефонов в принципе запрещено Уголовным кодексом, и, например, глушить сотовую сеть не разрешается", — сказала заместитель начальника управления по радиочастотам Финляндии Кати Хейккинен в интервью газете.

По словам Хейккинен, власти страны в некоторых случаях могут предоставить разрешение на использование специального оборудования, например раций. В этом году Финляндия уже получала три подобных запроса.

"Что касается этого визита (Путина и Трампа), запрос получен", — сказала Хейккинен.

По ее словам, представители иностранных государств могут иметь в своем распоряжении и другие устройства.

"Они могут также использовать другое оборудование, тогда они просто сообщают об этом", — отметила представитель управления по радиочастотам.

Она подчеркнула, что в течение всего российско-американского визита финские власти будут проводить мониторинг работы мобильных сетей.

"В случае уведомления о проблемах мы готовы провести проверку", — отметила Хейккинен.

Базовые станции финских операторов связи в районе Президентского дворца и пресс-центра саммита в Finlandia-talo были модернизированы, сказал в свою очередь представитель мобильного оператора DNA Яаркко Лаари.

Оператор Elisa также увеличил свои ресурсы, особенно в пресс-центре в Finlandia-talo. Представитель Elisa Матти Маннинен заявил, что не слышал, чтобы иностранные спецслужбы вмешивались в работу мобильных сетей в Финляндии.

По словам представителя оператора Telia Юхи Тонти, любая информация о нарушениях передается властям.

"Это исключительная встреча и событие. Мы говорим о лидерах двух великих держав", — сказал Маннинен.