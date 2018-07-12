Кадыров получил благодарность президента России

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Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников считает главной задачей на новой должности социально-экономическое развитие региона, а заниматься кадровыми «зачистками» не собирается.
"Мы должны заниматься сейчас мирным делом, мы не собираемся заниматься зачистками, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых «зачистках» в округе. — Я как представитель президента должен заниматься тем, что указано в майских указах, — это улучшение социально-экономического развития, уровня жизни людей, рождаемости и всех остальных вопросов, которые не связаны с силовым блоком".
В то же время он отметил, что будет уделяться внимание и повышению безопасности в регионе. «Без силового блока, безусловно, нельзя, — заявил Матовников. — Мы должны думать о безопасности и людях, которые тут живут».
Герой России генерал-майор Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.
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