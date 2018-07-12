Кадыров получил благодарность президента России

Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. / ТАСС /. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников считает главной задачей на новой должности социально-экономическое развитие региона, а заниматься кадровыми «зачистками» не собирается.

"Мы должны заниматься сейчас мирным делом, мы не собираемся заниматься зачистками, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых «зачистках» в округе. — Я как представитель президента должен заниматься тем, что указано в майских указах, — это улучшение социально-экономического развития, уровня жизни людей, рождаемости и всех остальных вопросов, которые не связаны с силовым блоком".

В то же время он отметил, что будет уделяться внимание и повышению безопасности в регионе. «Без силового блока, безусловно, нельзя, — заявил Матовников. — Мы должны думать о безопасности и людях, которые тут живут».